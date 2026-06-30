Omtalade plastkorken skräpar ner mindre i svenska städer

Den omdiskuterade plastkorken som numera hänger kvar på petflaskor har lett till allt mindre nedskräpning i svenska städer, visar en undersökning från Håll Sverige rent. 62 procent färre korkar hamnar på gatorna, vilket är ett resultat av EU-lagen som infördes för två år sedan.

– Med den nya designen följer fler korkar med till pant, återvinning eller papperskorg i stället för att bli skräp i naturen, säger Josefin Carlring, vd på Håll Sverige Rent, i ett pressmeddelande.

Men enligt organisationen var det fortfarande lika många korkar som spolas upp på stränderna vid Västerhavet 2025 som året innan.