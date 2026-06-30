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PET-flaska med och utan fastsittande plastlock. (Helena Landstedt/TT)
Inrikes

Omtalade plastkorken skräpar ner mindre i svenska städer

Av Hannah Gustafsson
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Den omdiskuterade plastkorken som numera hänger kvar på petflaskor har lett till allt mindre nedskräpning i svenska städer, visar en undersökning från Håll Sverige rent. 62 procent färre korkar hamnar på gatorna, vilket är ett resultat av EU-lagen som infördes för två år sedan.

– Med den nya designen följer fler korkar med till pant, återvinning eller papperskorg i stället för att bli skräp i naturen, säger Josefin Carlring, vd på Håll Sverige Rent, i ett pressmeddelande.

Men enligt organisationen var det fortfarande lika många korkar som spolas upp på stränderna vid Västerhavet 2025 som året innan.

Plastkorkarna på stränderna kan komma från andra länder som saknar lagen
via.tt.se
Mätningen gjordes 2023 och sedan igen 2025
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