Omtalade plastkorken skräpar ner mindre i svenska städer
Den omdiskuterade plastkorken som numera hänger kvar på petflaskor har lett till allt mindre nedskräpning i svenska städer, visar en undersökning från Håll Sverige rent. 62 procent färre korkar hamnar på gatorna, vilket är ett resultat av EU-lagen som infördes för två år sedan.
– Med den nya designen följer fler korkar med till pant, återvinning eller papperskorg i stället för att bli skräp i naturen, säger Josefin Carlring, vd på Håll Sverige Rent, i ett pressmeddelande.
Men enligt organisationen var det fortfarande lika många korkar som spolas upp på stränderna vid Västerhavet 2025 som året innan.
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