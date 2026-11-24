Den Open AI-ingenjör som misstänks ha avlyssnat bolagets kontor hade över 160 timmar inspelat material i sin ägo, enligt domstolshandlingar som Financial Times tagit del av.

Abdulrahman Alfozan, en 35-årig saudisk medborgare, ska bland annat ha spelat in möten med företrädare för en utländsk regering och fotograferat hemliga affärsdokument.

Det var tidigare i höstas som en enkel inspelningsapparatur insvept i toalettpapper hittades bakom en tv i ett konferensrum på Open AI:s huvudkontor.

Rättegången mot Alfozan inleds i januari. Om han döms för olovlig avlyssning riskerar han fem års fängelse. Han nekar till samtliga anklagelser.