Open AI-ingenjör hade 160 timmar inspelat material
Den Open AI-ingenjör som misstänks ha avlyssnat bolagets kontor hade över 160 timmar inspelat material i sin ägo, enligt domstolshandlingar som Financial Times tagit del av.
Abdulrahman Alfozan, en 35-årig saudisk medborgare, ska bland annat ha spelat in möten med företrädare för en utländsk regering och fotograferat hemliga affärsdokument.
Det var tidigare i höstas som en enkel inspelningsapparatur insvept i toalettpapper hittades bakom en tv i ett konferensrum på Open AI:s huvudkontor.
Rättegången mot Alfozan inleds i januari. Om han döms för olovlig avlyssning riskerar han fem års fängelse. Han nekar till samtliga anklagelser.
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