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En person lägger sin röst i valet 2024. (Matthew Brown / AP)
Trumps USAMellanårsvalet i USA

Opinionsmätare: Trumps budskap fungerar inte

Av Adam Lindh
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Donald Trump hoppas att sitt tal om det påstådda valfusket 2020 ska bidra till att kongressen röstar igenom den omtalade vallagen ”Save America”, rapporterar Axios.

Förhoppningen är också att det ska få Republikanernas väljarbas att gå till valurnorna.

Men enligt republikanska opinionsmätare och andra experter utanför Vita huset faller budskapet platt.

– Vi har studerat det här, och det fungerar inte. Våra undersökningar visar att väljarna vill att presidenten ska göra deras liv bättre, och de anser inte att han har gjort det, säger en republikansk opinionsmätare, som arbetar med flera kampanjer, till Axios.

Enligt opinionsmätaren visar data att Demokraterna kan ta en majoritet med sju mandat i representanthuset. Samtidigt visar data att Demokraterna har svaga förtroendesiffror, något republikanerna väntas utnyttja.

Budskapet har även fallit platt bland republikanska senatorer
www.axios.com
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