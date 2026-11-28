Örebro kvar i superettan: ”Inte här vi ville vara”
Örebro SK vann dubbelmötet mot Enköping med 6–2 och spelar därmed i superettan även under nästa år. Lördagens match slutade 2–0 till Örebro
– Jag har aldrig varit orolig, säger anfallaren Antonio Yakoub till Expressen.
Han gjorde det första målet i lördagens match, som slutade 2–0 till Örebro.
– Det är bara kul att få detta avklarat. Det var inte här vi ville vara men det är sådant som händer, säger Yakoub.
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