Örebros Hasan Dana jublar med supportrar och lagkamrater efter 2-0 under kvalmatchen till Superettan i fotboll mellan Örebro och Enköpings SK FK den 28 november 2026 i Örebro.

Örebro SK vann dubbelmötet mot Enköping med 6–2 och spelar därmed i superettan även under nästa år. Lördagens match slutade 2–0 till Örebro

– Jag har aldrig varit orolig, säger anfallaren Antonio Yakoub till Expressen.

Han gjorde det första målet i lördagens match, som slutade 2–0 till Örebro.

– Det är bara kul att få detta avklarat. Det var inte här vi ville vara men det är sådant som händer, säger Yakoub.