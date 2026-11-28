Varbergs Lucas Sibelius jublar efter 2-0 under fotbollsmatchen i kvalet om kvalplatsen till Allsvenskan mellan Varberg och Östersund den 28 november 2026 i Värnamo.

Varberg vann även lördagens kvalmatch mot Östersund och går vinnande ur dubbelmötet med siffrorna 6–1. Hallandslaget blir därmed det lag från superettan som får spela kval om spel i allsvenskan 2027.

Matchens händelse var den straff som Lucas Sibelius filmade sig till, som gav Varberg ledningen i första halvleken.

– Jag tror faktiskt inte ens han är på mig. Kanske lite, och så lägger jag mig. Den kanske är billig, men samtidigt gör jag mål om jag fullföljer, säger Sibelius till TV4.

Allsvenskan går i mål under söndagen. Då avgörs om Varberg får möta Örgryte, Halmstad eller Degerfors.