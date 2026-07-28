Över 100 döda efter månad av monsunregn i Pakistan

Monsunregn och översvämningar har krävt minst 109 liv i Pakistan den senaste månaden, rapporterar AP. Nästan hälften av dödsfallen har inträffat i den nordvästliga provinsen Khyber Pakhtunkhwa, ofta i samband med att hus eller tak rasat in.

– Detta är bara mitten av monsunsäsongen. Det kommer antagligen att fortsätta såhär fram till september, säger Al Jazeeras korrespondent Kamal Hyder till den egna kanalen.

Myndigheterna har tidigare varnat för att de inte kan utesluta en situation som liknar de förödande översvämningarna 2002, då över 1 700 människor dog och en tredjedel av landet lades under vatten.