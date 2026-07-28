Nya regn väntas: Regeringen lovar stöd till drabbade

En man bär två små getter genom det översvämmade landskapet utanför Lahore i Pakistan på måndagen.

Nya kraftiga regn tros dra in över Pakistan på onsdagen, skriver Dawn. Enligt landets vädermyndighet riskerar bland annat huvudstaden Islamabad att översvämmas.

Regeringen, som har fått kritik för hur man hanterar de återkommande översvämningarna i landet, meddelade under en presskonferens på tisdagsmorgonen att man var förberedd på det värsta.

– Vi kommer att skydda infrastruktur och försäkra oss om att hjälpen kommer fram snabbt för att minimera lidandet för allmänheten, säger informationsminister Attaullah Tarar enligt The Express Tribune.