ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En man bär två små getter genom det översvämmade landskapet utanför Lahore i Pakistan på måndagen. (K.M. Chaudary /AP/TT / AP)
Översvämningarna i Pakistan

Nya regn väntas: Regeringen lovar stöd till drabbade

Av Tor Gasslander
Publicerad:

Nya kraftiga regn tros dra in över Pakistan på onsdagen, skriver Dawn. Enligt landets vädermyndighet riskerar bland annat huvudstaden Islamabad att översvämmas.

Regeringen, som har fått kritik för hur man hanterar de återkommande översvämningarna i landet, meddelade under en presskonferens på tisdagsmorgonen att man var förberedd på det värsta.

– Vi kommer att skydda infrastruktur och försäkra oss om att hjälpen kommer fram snabbt för att minimera lidandet för allmänheten, säger informationsminister Attaullah Tarar enligt The Express Tribune.

Över 100 personer har dött till följd av regn och översvämningar senaste månaden
www.dawn.com
Enligt finansministern utgör klimatförändringar och påföljande extremväder en ”existentiell utmaning” för Pakistan
tribune.com.pk
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Översvämningarna i PakistanPakistanAsienKlimat & miljö