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Människor i ett läger för rohingyaflyktingar den 7 juli. (Shamimul Islam Faisal /AP/TT)
KlimathotetMonsunregnen i södra Asien

Över 50 döda efter regn och jordskred i Bangladesh

Av Emma Hedlin
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Minst 51 personer har dött till följd av kraftigt regn i Bangladesh, skriver BBC. Skyfallen ska ha orsakat översvämningar och jordskred i stora delar av landet, inklusive i huvudstaden Dhaka.

Tusentals har förlorat sina hem och över en miljon människor bedöms ha påverkats av skyfallen, enligt lokala myndigheter.

Experter varnar för att Bangladesh kommer bli ännu mer utsatt för kraftiga regn till följd av klimatförändringarna. Redan i dag drabbas landet, som är lågt liggande och har många floder, av översvämningar i samband med monsunsäsongen.

Över hälften av dödsfallen har skett i ett område där många rohingyer bor
BBC
De kraftiga regnen började för en vecka sedan
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KlimathotetMonsunregnen i södra AsienBangladeshAsienKlimat & miljö