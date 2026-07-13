Över 50 döda efter regn och jordskred i Bangladesh
Minst 51 personer har dött till följd av kraftigt regn i Bangladesh, skriver BBC. Skyfallen ska ha orsakat översvämningar och jordskred i stora delar av landet, inklusive i huvudstaden Dhaka.
Tusentals har förlorat sina hem och över en miljon människor bedöms ha påverkats av skyfallen, enligt lokala myndigheter.
Experter varnar för att Bangladesh kommer bli ännu mer utsatt för kraftiga regn till följd av klimatförändringarna. Redan i dag drabbas landet, som är lågt liggande och har många floder, av översvämningar i samband med monsunsäsongen.
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