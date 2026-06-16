Överlevande i Scandinavian Star-fallet överklagar

Uppgifter: Ägaren satte själv värdet före branden

Ägaren av färjan Scandinavian Star, som brann utanför Bohuskusten 1990, föreslog att försäkringsvärdet skulle höjas från 12 till 24 miljoner dollar en vecka innan branden. Enligt nya uppgifter i den danska tidningen Politiken ska försäkringsbolaget ska ha gått med på detta utan någon egentlig värdering. Det ska en anställd vid försäkringsbolaget ha sagt i norska polisförhör. De nya uppgifterna går på tvärs emot vad en norsk utredning kommit fram till.