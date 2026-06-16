Överlevande i Scandinavian Star-fallet överklagar
47 personer som överlevde brandkatastrofen på färjan Scandinavian Star 1990 överklagar den dom där de nekades skadestånd, skriver TT.
Överlevande och anhöriga till dödsoffren har gått ihop och krävt 600 000 var i skadestånd. De menar att den danska sjöfartsstyrelsen inte genomfört tillräckliga till tillsynskontroller ombord på fartyget. Exempelvis hade den nyanställda besättningen inte genomfört någon brandövning. I slutet av maj friades myndigheten i första instans.
159 personer dog i branden på Scandinavian Star.
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