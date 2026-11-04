Två experter reder ut vad nederlaget betyder för Republikanernas framtid inför presidentvalet 2028.

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