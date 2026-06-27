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Jordgubbsmånen i Istanbul förra året. (Emrah Gurel / AP)
Inrikes

På måndag inträffar årets ”jordgubbsmåne”

Av Hannah Gustafsson
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På måndag inträffar den så kallade ”jordgubbsmånen”, alltså sommarens första fullmåne, skriver Forbes.

Namnet kommer från de traditionella jordgubbsskördarna i delar av Nordamerika som sker i juni.

Den sticker ut på flera vis, bland annat står månen lägre på himlen än andra fullmånar under året. Den inträffar alltid efter sommarsolståndet och kan uppfattas som rosa i färgen.

Det är i år också en så kallad mikromåne, alltså att månen befinner sig längst bort från jorden i sin omloppsbana.

Nästa fullmåne sker den 29 juli
Forbes
Kallas också för ”bärmognadsmånen” eller ”hästmånen”
www.space.com
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