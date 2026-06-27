På måndag inträffar årets ”jordgubbsmåne”
På måndag inträffar den så kallade ”jordgubbsmånen”, alltså sommarens första fullmåne, skriver Forbes.
Namnet kommer från de traditionella jordgubbsskördarna i delar av Nordamerika som sker i juni.
Den sticker ut på flera vis, bland annat står månen lägre på himlen än andra fullmånar under året. Den inträffar alltid efter sommarsolståndet och kan uppfattas som rosa i färgen.
Det är i år också en så kallad mikromåne, alltså att månen befinner sig längst bort från jorden i sin omloppsbana.
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