Pakistan skärper regler för utländska journalister

En journalist spelar in en intervju med en man i Kashmir under en mediaresa organiserad av regeringen.

Pakistan skärper reglerna för utländska journalister i landet, rapporterar BBC. I framtiden kommer redaktioner att behöva söka ett särskilt tillstånd för att få rapportera annat än från städerna Islamabad, Karachi och Lahore.

Journalister riskerar också att förlora sin rätt att rapportera om de ”agerar mot Pakistans ideologi, suveränitet eller den allmänna säkerheten”.

– Det här är störtlöjliga och fullständigt oacceptabla restriktioner, säger Zaffar Abbas, redaktör på den pakistanska tidningen Dawn.