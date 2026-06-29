”Pakistan vill bli fredens ansikte utåt – jag vill bara få veta var min far är”
Medan världen hyllar Pakistan som medlare mellan USA och Iran skriver människorättsaktivisten Sammi Deen Baloch i The Diplomat om en helt annan verklighet.
The Diplomat
Pakistan Wants the World to See It as a Peacemaker. I Want It to Find My Father.
The world should not forget about Pakistan’s human…
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