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”Pakistan vill bli fredens ansikte utåt – jag vill bara få veta var min far är”

Sammi Deen Baloch holds a picture of her father during a rally seeking the return of forcibly disappeared persons in September 2025. (Credit: Facebook/Sammi Deen Baloch)

Medan världen hyllar Pakistan som medlare mellan USA och Iran skriver människorättsaktivisten Sammi Deen Baloch i The Diplomat om en helt annan verklighet.

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The Diplomat

Pakistan Wants the World to See It as a Peacemaker. I Want It to Find My Father.

The world should not forget about Pakistan’s human…

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