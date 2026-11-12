Alex Karp med en Coca-Cola på scen tidigare i höst.

Techjättarna kan vara på väg att svänga vänsterut efter Demokraternas stora seger i mellanårsvalet i USA, och främst i ledet står Palantirs vd Alex Karp. Det skriver Politico.

– Jag har varit demokrat hela livet. Jag växte upp i en vänstermiljö. Jag vet mer om att vara progressiv än nästan alla andra på planeten, och jag tror absolut att alla Palantirs produkter är essentiellt progressiva, säger Karp.

Han har tidigare setts som en nära allierad till Donald Trump, men säger sig nu överväga att rösta på en demokratisk president.

Palantirs övervakningsprodukter har dragit in miljarder på kontrakt med den amerikanska militären och migrationspolisen ICE under Trumpadministrationen. Karp själv har donerat stora summor till bygget av Donald Trumps nya balsal och beskrivit sitt företag som ”anti-woke”.