Uppgifter: Sverige har köpt AI-krigssystem av Palantir

Det omdebatterade företaget Palantir sålde i höstas sitt AI-krigssystem Maven smart system (MSS) till Sverige. Det skriver Dagens ETC, med hänvisning till chattmeddelanden som har skickats av Palantirs tidigare försäljningsagent i Danmark.

I april 2025 meddelade Nato att man hade köpt in MSS för att använda inom alliansen. I en intervju med DI bekräftade Palantirs Sverigechef förra veckan för första gången att man har en affärsrelation med Försvarsmakten och flera andra svenska myndigheter. Men varken Försvaret eller bolaget har hittills bekräftat att det rör sig om MSS.

Palantir grundades 2003 av techmiljardären Peter Thiel, som nu för tiden är ordförande i bolagets styrelse.