Florida Panthers Anton Lundell jublar efter att ha gjort det avgörande målet mot Detroit Red Wings i tredje perioden.

Detroit Red Wings tappade en 4–1-ledning och föll med 4–5 mot Florida Panthers i nattens NHL.

– Vi blev lite passiva och lät dem ta över. Vi måste spela med större självförtroende, säger Detroits JT Compher till NHL.com.

Svenskarna Lucas Raymond och Andreas Englund gjorde varsitt mål för Detroit, medan Gustav Forsling inledde Floridas vändning med en sen reducering i andra perioden.

Finländaren Anton Lundell avgjorde med knappt tre minuter kvar av matchen.