Panthers vände och vann mot Red Wings – flera svenskmål
Detroit Red Wings tappade en 4–1-ledning och föll med 4–5 mot Florida Panthers i nattens NHL.
– Vi blev lite passiva och lät dem ta över. Vi måste spela med större självförtroende, säger Detroits JT Compher till NHL.com.
Svenskarna Lucas Raymond och Andreas Englund gjorde varsitt mål för Detroit, medan Gustav Forsling inledde Floridas vändning med en sen reducering i andra perioden.
Finländaren Anton Lundell avgjorde med knappt tre minuter kvar av matchen.
Nattens NHL-resultat
Bruins 2–5 Canadiens
Senators 4–3 Avalanche (efter förlängning)
Maple Leafs 2–5 Wild
Devils 5–2 Capitals
Blue Jackets 1–3 Lightning
Panthers 5–4 Red Wings
Stars 3–8 Jets
Blackhawks 3–2 Sabres
Mammoth 0–1 Blues
Kings 2–5 Islanders