En flicka i Kristianstad fick dra ut 15 tänder på grund av karies. Under torsdagen kan föräldrarna dömas för misshandel, rapporterar SVT Nyheter Helsingborg. Paret nekar till brott.

Kanalen skriver att totalt sex fall där föräldrar misstänks för brott för att inte ha tagit hand om sina barns munhälsa har prövats i domstol sedan 2021. Det kallas för försummelse av omvårdnad, och kammaråklagare Sofia Bryngelsson tror att kännedomen om brottet kan ha ökat de senaste åren.

– Personer som jobbar med barn har kanske inte innan uppmärksammat att den här typen av försummelse också är brottslig, säger hon.