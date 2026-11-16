Påve Leo XIV i Pucallpa, Peru, under sin resa i Sydamerika.

Under söndagens mässa på en fotbollsarena i Pucallpa i Peru riktade påve Leo XIV stark kritik mot exploateringen av Amazonas, rapporterar Dagens Nyheter.

Framför 70 000 personer krävde han att mer görs för att värna om naturen och ursprungsbefolkningen som kämpar för att skydda den.

– Jordens rop och de fattigas rop är oskiljaktiga, sa han.

Han krävde även rättvisa för de miljöförsvarare som dödats i kampen för att bekämpa den illegala gruvdriften, och kritiserade den peruanska staten för att inte ha gjort tillräckligt.

– Dessa bröders blod ropar till Gud och kräver rättvisa, sa han under mässan enligt The Guardian.

Miljöorganisationer uppskattar att 57 miljöförsvarare har mördats i Peru mellan 2010 och 2024.