På en veranda någonstans i Alabama står en talande tvättbjörn och berättar att han bor tillsammans med demokraten John Wahl — och att han vet allt om honom eftersom de sover ihop.

Reklamfilmen är en av många i en valrörelse präglad av personangrepp, lögner och AI där båda partier sätter sprätt på miljardbelopp för att nå ut med sina budskap.

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