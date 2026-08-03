Petra Mårselius blir ny DO efter Arrhenius
Petra Mårselius blir ny Diskrimineringsombudsman (DO), det meddelade jämställdhetsminister Nina Larsson (L) på en pressträff.
– Så som det ser ut i omvärlden i dag måste vi också konstatera att vi är inte immuna mot de globala strömningar där vi ser hur demokrati nedmonteras i stora delar av världen och respekt för de mänskliga rättigheterna urholkas, säger Mårselius.
Mårselius har tidigare arbetat som överintendent vid Forum för levande historia och har också varit sekreterare i Jämställdhetsutredningen.
Den tidigare diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius meddelade tidigare i år att han lämnar sitt uppdrag och riktade då kritik mot regeringen för att vara nonchalant i arbetet med en ny lagstiftning, skriver Altinget.
bakgrund
Petra Mårselius
Wikipedia (sv)
Petra Rebecka Mårselius, född 16 november 1972, är en svensk statsvetare och ämbetsman. Petra Mårselius utbildade sig vid Uppsala universitet, där hon tog en magisterexamen med bland annat statsvetenskap. Hon har arbetat i Regeringskansliet, bland annat i Justitiedepartementet. Åren 1997–2000 arbetade hon på Sida i Stockholm och vid Sveriges ambassad i Guatemala City med utvecklingssamarbete med Latinamerika. Mårselius var 2014–2015 sekreterare i Jämställdhetsutredningen. Hon är sedan augusti 2022 överintendent för Forum för levande historia i Stockholm.
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