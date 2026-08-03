Petra Mårselius blir ny DO efter Arrhenius

Petra Mårselius blir ny Diskrimineringsombudsman (DO), det meddelade jämställdhetsminister Nina Larsson (L) på en pressträff.

– Så som det ser ut i omvärlden i dag måste vi också konstatera att vi är inte immuna mot de globala strömningar där vi ser hur demokrati nedmonteras i stora delar av världen och respekt för de mänskliga rättigheterna urholkas, säger Mårselius.

Mårselius har tidigare arbetat som överintendent vid Forum för levande historia och har också varit sekreterare i Jämställdhetsutredningen.

Den tidigare diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius meddelade tidigare i år att han lämnar sitt uppdrag och riktade då kritik mot regeringen för att vara nonchalant i arbetet med en ny lagstiftning, skriver Altinget.