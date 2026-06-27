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Skadorna på Citic tower. (Ng Han Guan /AP/TT / AP)
Flygkraschen i Peking

Piloten dog i flygkraschen i Peking – 13 skadades

Av Hedda Hallsenius
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Efter att ett mindre flygplan kraschat in i Pekings högsta skyskrapa under fredagen har piloten dött och 13 personer skadats, rapporterar Reuters.

Piloten var den enda personen ombord på flygplanet.

Skadorna på byggnaden, Citic Tower, var under omständigheterna inte särskilt allvarliga. Två stora glaspaneler har behövt ersättas.

Citic Tower ligger några kilometer från Förbjudna staden, som besöks av tusentals turister varje dag. Även residenset för Kinas toppolitiker ligger i närheten.

Kinesiska myndigheter utreder händelsen
Reuters  · Ofta betalvägg
Citic Tower har 109 våningsplan (26 juni)
CNN
Skyskrapan ligger i centrala Peking (26 juni)
NY Times  · Ofta betalvägg
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