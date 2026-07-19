Planen inför valet: Väljarna ska ”hata Demokraterna”

Republikanernas strategi inför mellanårsvalet i USA är att få väljarna att ”hata Demokraterna”. Det ska bli en ”hatkampanj”, säger en republikan med insyn i Donald Trumps kampanj.

– Väljarna behöver hata Demokraterna mer än de hatar oss. Och vi har material att jobba med, säger källan.

Samtidigt finns en frustration bland flera republikaner över att Donald Trump har lagt mer fokus på kriget i Iran, som lett till högre bensinpriser och eldat på inflationen, än på ekonomiska frågor som de skattesänkningar partiet har drivit igenom.

Trumps tal till nationen om det påstådda valfusket 2020 har gjort lite för att dämpa den oron, skriver Axios.