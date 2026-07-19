ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Senatens majoritetsledare John Thune och USA:s president Donald Trump. (Cliff Owen /AP/TT / AP)
Mellanårsvalet i USA

Planen inför valet: Väljarna ska ”hata Demokraterna”

Av Adam Lindh
Publicerad:

Republikanernas strategi inför mellanårsvalet i USA är att få väljarna att ”hata Demokraterna”. Det ska bli en ”hatkampanj”, säger en republikan med insyn i Donald Trumps kampanj.

– Väljarna behöver hata Demokraterna mer än de hatar oss. Och vi har material att jobba med, säger källan.

Samtidigt finns en frustration bland flera republikaner över att Donald Trump har lagt mer fokus på kriget i Iran, som lett till högre bensinpriser och eldat på inflationen, än på ekonomiska frågor som de skattesänkningar partiet har drivit igenom.

Trumps tal till nationen om det påstådda valfusket 2020 har gjort lite för att dämpa den oron, skriver Axios.

Trump har hoppats på att hans tal ska få kongressen att godkänna den omtalade vallagen ”Save America”
www.axios.com
Uppgifter: Trumps tal till nationen tonades ner på grund av rädsla att det skulle leda till våld
www.politico.com
Enligt en ny mätning är Maga-kandidater mindre populära än demokratiska socialister
CNBC
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Mellanårsvalet i USAUSAMellanösternIranNordamerika Donald TrumpRepublikanerna i USADemokraterna i USAAmerikansk politik