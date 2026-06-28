ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Innovation & framtid

Plastkrisen växer i det tysta – men lösningar finns redan

Plastic waste floats alongside jellyfish at the Blue Magic dive site in Raja Ampat, Indonesia, 2026. (Claudia Rosel/AP/TT)

Plast finns i hav, luft och mat – och har letat sig in i människokroppen. Om utvecklingen fortsätter kan plastföroreningarna mer än fördubblas till 2040, skriver Winnie Lau, projek…

Läs hela artikeln
Foreign Affairs

The Quiet Rise of the Plastics Crisis

How to counter an insidious global threat.

Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer

  • Förklaring & fördjupning
  • Gå förbi betalväggar
  • Annonsfri upplevelse
Bli medlem
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen