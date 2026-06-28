Plastkrisen växer i det tysta – men lösningar finns redan
Plast finns i hav, luft och mat – och har letat sig in i människokroppen. Om utvecklingen fortsätter kan plastföroreningarna mer än fördubblas till 2040, skriver Winnie Lau, projek…
Foreign Affairs
The Quiet Rise of the Plastics Crisis
How to counter an insidious global threat.
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