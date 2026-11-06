Norsk polis på plats efter dödsskjutningen i Oslo.

Två pojkar i 15-årsåldern åtalas nu misstänkta för att ha utfört dödsskjutningar i Norrköping och Oslo, rapporterar TT.

Ytterligare två pojkar åtalas för medhjälp till mord och grovt vapenbrott i Norrköping.

Det var den 26 april i år som en man sköts i närheten av en fotbollsplan i nordvästra Oslo. Mannen, som var i 20-årsåldern, avled senare på sjukhus.

Skjutningen i Norrköping inträffade bara fyra dagar senare, på valborgsmässoafton. Även då var offret en man i 20-årsåldern.