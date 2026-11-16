Polestar startade som Volvos prestandamärke men blev senare ett eget elbilsbolag. Volvo Cars är fortfarande delägare i bolaget.

Elbilstillverkaren Polestar, där Volvo Cars är delägare, rasade på börsen i slutet av förra veckan och närmar sig åter en nivå som kan hota bolagets plats på Nasdaq, skriver EFN.

Aktien fortsätter att falla och är ner nästan 20 procent på måndagen. En förklaring kan vara att Polestar flyttas till ett index för mindre bolag, vilket tvingar vissa fonder att sälja aktien. Samtidigt har bolaget skjutit upp sin rapport för tredje kvartalet på obestämd tid.

– Marknaden hatar osäkerhet, säger Avanzas börsstrateg Elin Benjaminsson till EFN.

Förra året tvingades Polestar slå ihop 30 aktier till en för att få upp aktiekursen över Nasdaqs gräns på 1 dollar. Om aktien faller under gränsen igen kan bolaget den här gången riskera att förlora sin börsplats, enligt Benjaminsson.

Polestars börsvärde har samtidigt rasat från omkring 260 miljarder kronor vid börsnoteringen 2022 till omkring 4,3 miljarder kronor i dag.