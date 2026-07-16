ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild av en Guccibutik i Milano. (Gian Mattia D'Alberto / AP)
Utrikes

Polis slår till mot lyxmärken som Chanel och Moncler

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Italiensk polis genomförde ett tillslag mot flera lyxmärken i Milano, bland annat Bulgari, Moncler och Chanel. Märkena misstänks använda underleverantörer som i sin tur använder sig av kinesisk arbetskraft, rapporterar AFP.

Polisen var ute efter dokumentation om företagens leveranskedjor.

På senare tid har Milanos åklagarmyndighet hittat exploatering och dåliga arbetsförhållanden i leveranskedjorna hos flera av Italiens mest kända modehus, däribland Prada och Dolce & Gabbana.

Polisen slog även till mot Brunello Cucinelli, Etro, Goyard Italie, Jacob Cohen Company och Stefano Ricci
AFP  · Ofta betalvägg
Märken som Loro Piana har belagts med tillfälliga restriktioner
TT
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen