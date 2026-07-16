Polis slår till mot lyxmärken som Chanel och Moncler

Arkivbild av en Guccibutik i Milano.

Italiensk polis genomförde ett tillslag mot flera lyxmärken i Milano, bland annat Bulgari, Moncler och Chanel. Märkena misstänks använda underleverantörer som i sin tur använder sig av kinesisk arbetskraft, rapporterar AFP.

Polisen var ute efter dokumentation om företagens leveranskedjor.

På senare tid har Milanos åklagarmyndighet hittat exploatering och dåliga arbetsförhållanden i leveranskedjorna hos flera av Italiens mest kända modehus, däribland Prada och Dolce & Gabbana.