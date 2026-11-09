Arkivbild från 1 november: Matchen avbröts tillfälligt på grund av bengaler och pyroteknik.

Göteborgspolisen har anmälts 158 gånger till Justitieombudsmannen efter förra helgens ingripande under fotbollsderbyt mellan Häcken och IFK Göteborg. Det rapporterar SVT Nyheter Väst.

– Det rör sig om förhållandevis många anmälningar i detta fall, säger presskontakten Matilda Häggblom.

Polisen valde att gå in på läktaren efter att bortasupportrarna tänt bengaler, varpå tumult utbröt. Agerandet har fått kritik från flera håll, framför allt med invändningen att det inte var proportionerligt.