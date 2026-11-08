Isak Bjerkebo och Victor Svensson deppar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Kalmar och Sirius den 8 november 2026 i Kalmar.

Guldjagande Sirius föll tungt i söndagens allsvenska möte med Kalmar på bortaplan. Smålänningarna vann matchen med 1–0 efter Amara Camaras mål i första halvlek.

– Jag är bara tom just nu, säger Sirius anfallsstjärna Isak Bjerkebo till TV4.

Med två omgångar kvar att spela står nu Sirius och Hammarby båda på 58 poäng. Men Hammarby har klart bättre målskillnad och därför guldet i egna händer. Det innebär samtidigt att Sirius tappat vad som talats om som en ointaglig ledning – som mest var avståndet ner till andraplatsen 14 poäng för Uppsalalaget.