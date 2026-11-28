Sirius och Hammarby laddar just nu inför söndagens avgörande i allsvenskan, där lagen gör upp om SM-guldet.

Uppsalalagets tränare Andreas Engelmark säger till Fotbollskanalen att man siktar på att vinna sin match mot IFK Göteborg, oavsett hur det går i matchen mellan Västerås och Hammarby.

– Inledningsvis är det bara fokus på att vinna vår match och sedan får vi se när det närmar sig slutet om det är ett annat resultat i Västerås, men det skulle jag inte tro att det är, säger Engelmark.

Hammarbys tränare Henrik Rydström har varit med förr. Han har vunnit två SM-guld som tränare med Malmö FF, 2023 och 2024.

– Jag är mycket här och nu och känner tillförsikt inför matchen. Det ska bli intressant att se mina spelare ta sig an den uppgiften, säger Rydström.