Gunilla och Gunilla har väntat på Siriusguldet i 66 år
I 66 års tid har Gunilla Ekfjord och Gunilla Nilsson sålt lotter, kokat kaffe och turnerat land och rike runt för otaliga bortamatcher med Sirius. Nu återstår, kanske, bara två dagar av deras långa väntan på SM-guldet i fotboll, skriver UNT.
Väninnorna är nervösa inför söndagens sista omgång i Allsvenskan. För att Uppsalalaget ska ha chans på guldet måste Hammarby förlora – eller spela lika mot Västerås medan Sirius vinner i Göteborg.
Gunillorna tror på seger i Göteborg. Då ska de fira med kir.
– Då bokar jag hotellnatt i stället för att ta tåget hem, så vi kan fira ordentligt. Och så kanske vi dricker den där kiren, säger Gunilla Ekfjord.
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