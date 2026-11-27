Över 5 000 Hammarbysupportrar väntas resa till Västerås på söndag för att följa avgörandet i allsvenskan, trots att bortasektionen endast har 2 000 platser. Polisen i staden förbereder sig nu för en historisk insats, enligt VLT.

– Jag kan inte hugga det i sten, men det här blir en av de största polisinsatserna kopplade till fotboll i Västerås, jag tror inte vi haft någon större, säger kommenderingschefen Peter Jonsson.

Även hemmalaget VSK vidtar åtgärder, enligt Fotbollskanalen. Bland annat kommer biljetter som sålts vidare i kommersiellt syfte att makuleras och Hammarbyfans med biljetter till ”fel” sektioner att nekas inträde.

Om Hammarby vinner matchen tar man sitt första SM-guld på 25 år.