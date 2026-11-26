Stockholmspolisen tar höjd för kaos vid Hammarbyguld
Det väntas mycket människor på Södermalm i centrala Stockholm på söndag, då fotbollslaget Hammarby har chans att säkra klubbens första SM-guld på 25 år.
Matchen spelas i Västerås, men många av stadsdelens barer planerar att visa matchen i Stockholm. Om det blir Hammarbyseger finns det en ”trafikplan” som är anpassad efter guldfirandet, enligt polisen.
Samtidigt väntas drygt 20 000 åskådare på 3 arena, där Djurgården möter Häcken.
– Ta inte bilen till det området på söndag. Det kommer att vara väldigt mycket folk i rörelse, säger presstalespersonen Marcus Björling till TT.
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