Klassiska Söderkrogen Kvarnen kommer inte att visa söndagens avgörande i herrallsvenskan, där Hammarby kan ta sitt första SM-guld på 25 år. Man gör sig ändå redo för en anstormning och kommer att sätta in extra ordningsvakter och entrévärdar för att garantera säkerheten i händelse av folkfest. Det skriver DN.

– Det är med skräckblandad förtjusning som vi längtar till söndag, säger Kvarnens biträdande chef Petra Andersson.