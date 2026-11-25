Kvarnen: ”Längtar med skräckblandad förtjusning”
Klassiska Söderkrogen Kvarnen kommer inte att visa söndagens avgörande i herrallsvenskan, där Hammarby kan ta sitt första SM-guld på 25 år. Man gör sig ändå redo för en anstormning och kommer att sätta in extra ordningsvakter och entrévärdar för att garantera säkerheten i händelse av folkfest. Det skriver DN.
– Det är med skräckblandad förtjusning som vi längtar till söndag, säger Kvarnens biträdande chef Petra Andersson.
bakgrund
Kvarnen
Wikipedia (sv)
Kvarnen (Restaurang Aktiebolaget Kvarnen) är en restaurang och tillika ölhall med gamla traditioner. Den ligger på Tjärhovsgatan mitt på Södermalm i Stockholm och invigdes år 1908 som ett av Stockholms utskänkningsaktiebolags värdshus. Liksom många andra av bolagets byggnader ritades det av arkitekten Sam Kjellberg. Kvarnen har till stora delar bevarad sin kulturhistoriskt värdefulla inredning.
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