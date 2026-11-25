Frantzén trött på folköl i allsvenskan: ”Trams”
Stjärnkocken Björn Frantzén är missnöjd med att det enbart är tillåtet att sälja folköl på de allsvenska arenorna. Det säger han i podden ”Expressen fotboll”.
– Jag fattar det fortfarande inte. Jag älskade när de gick runt med lådan på magen på Råsunda och sålde grejer.
Svensken är ensam i världen om att ha tre restauranger som just nu har tre stjärnor i Guide Michelin. Men fotbollen har också en stor plats i krögarens liv.
Han efterlyser en förändring i hur alkohollagen tillämpas på allsvenska matcher.
– Det där är trams. Kom igen, det är 2027 snart. Att springa runt och dricka folköl. Är jag 17 år i Upplands Väsby? Kom igen liksom.
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