Björn Frantzén är missnöjd med alkohollagen som gäller på allsvenska matcher.

Stjärnkocken Björn Frantzén är missnöjd med att det enbart är tillåtet att sälja folköl på de allsvenska arenorna. Det säger han i podden ”Expressen fotboll”.

– Jag fattar det fortfarande inte. Jag älskade när de gick runt med lådan på magen på Råsunda och sålde grejer.

Svensken är ensam i världen om att ha tre restauranger som just nu har tre stjärnor i Guide Michelin. Men fotbollen har också en stor plats i krögarens liv.

Han efterlyser en förändring i hur alkohollagen tillämpas på allsvenska matcher.

– Det där är trams. Kom igen, det är 2027 snart. Att springa runt och dricka folköl. Är jag 17 år i Upplands Väsby? Kom igen liksom.