På söndag avgörs herrallsvenskan och på flera håll i landet pågår just nu förberedelser för guldfirandet. Det står mellan Hammarby och Sirius och båda lagen spelar sina sista matcher på bortaplan – mot Västerås respektive Göteborg. I Uppsala är det i princip fullbokat på stadens sportbarer, skriver UNT.

– Det är en avgörande match, så det är ett hårdare tryck, säger Johanna Eliasson som jobbar på baren Interpool till tidningen.

Samtidigt rustar Västerås för en anstormning av Hammarbysupportrar, skriver VLT.

– Förmodligen blir det den största arrangörsdagen på Rocklunda i år, säger kommunens idrottsdirektör Lenny Hallgren till tidningen.

I Stockholm har polisen börjat planera för det firande som väntar om Hammarby vinner sitt första SM-guld på 25 år.

– Förra gången de vann var det kalas i flera dagar, säger kommunpolisen Jan Nilsson till Mitt i.