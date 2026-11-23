Örgryte tog blytung trea – bottendrama väntar
Örgrytes hopp om allsvenskt spel nästa år lever. Göteborgarna tog tre blytunga poäng när de slog Kalmar på hemmaplan trots en riktig mardrömsstart.
Bortalagets Vilmer Tyrén slog till redan i den första minuten men Örgryte vände innan den första halvleken var över. Kalmar kvitterade med tjugo minuter kvar att spela, innan Sebastian Lagerlund klev fram och blev stor Öis-hjälte med ett mål i minut 86.
Örgryte ligger på kvalplats inför sista omgången, då de möter tabelljumbon Degerfors. Både Degerfors och Halmstad har chans att sno åt sig kvalplatsen.
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