Örgrytes hopp om allsvenskt spel nästa år lever. Göteborgarna tog tre blytunga poäng när de slog Kalmar på hemmaplan trots en riktig mardrömsstart.

Bortalagets Vilmer Tyrén slog till redan i den första minuten men Örgryte vände innan den första halvleken var över. Kalmar kvitterade med tjugo minuter kvar att spela, innan Sebastian Lagerlund klev fram och blev stor Öis-hjälte med ett mål i minut 86.

Örgryte ligger på kvalplats inför sista omgången, då de möter tabelljumbon Degerfors. Både Degerfors och Halmstad har chans att sno åt sig kvalplatsen.