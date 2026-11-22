IKS 0–0 DIF: Rysaren mellan Sirius och Djurgården pågår just nu i ett snöigt Uppsala.

Sirius har toppat tabellen under stora delar av säsongens gång men är nu inblandad i en nagelbitare om guldet med Hammarby.

Om Sirius vinner i dag tar laget över serieledningen. Vid förlust eller oavgjort stärks däremot Hammarbys guldläge.

Djurgården ligger trea och har faktiskt fortfarande en matematisk chans att vinna guldet. Men då krävs seger i båda de återstående matcherna, samtidigt som Hammarby förlorar sina två och Sirius förlorar i sista omgången. Dessutom måste målskillnaden gå Djurgårdens väg.

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