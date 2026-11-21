Den herrallsvenska säsongen inleddes på värsta tänkbara sätt för Gais-spelaren Gustav Lundgren, men avslutningen tycks bli desto roligare. 31-åringen blev inbytt när Göteborgslaget tog emot Västerås och blev matchhjälte med två mål.

Det första innebar 2–1 efter att Lundgren haft lekstuga med VSK-försvaret. Med ett kyligt avslut fastställde han sedan slutresultatet till 3–1 med fem minuter kvar att spela.

– Han har varit skadad i en evighet och sedan leker han fotboll, säger TV4-kommentatorn Patrik Westberg.

Lundgren drog av hälsenan innan premiärmatchen i våras.