Degerfors lyckades ta en poäng i lördagens herrallsvenska match borta mot AIK. Det gör att laget som bäst får kvala för att hålla sig kvar i allsvenskan. Med en match kvar är avståndet upp till Kalmar på säker mark för stort.

Bortalagets Noel Milleskog hade ett jätteläge i den första halvleken, men sköt högt över.

– Det är klart att den ska sitta, säger han enligt Sportbladet.

Vill det sig riktigt illa för Degerfors kan både Örgryte och Halmstad kliva förbi laget i tabellen inför slutomgången.