Häckens chans att nå Europaspel lever efter seger hemma mot Elfsborg med 2–1 i näst sista omgången. Det gästande Boråslaget styrde spelet i stora stunder, men en felträff från Sebastian Holmén gick i eget mål i den andra halvleken och blev avgörande.

Häcken ligger på samma poäng, men med sämre målskillnad, som Djurgården på tredje plats. Lagen möts nästa helg i en match som avgör vilket lag som får kvala till Europa Conference League.