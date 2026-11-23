Hammarby besegrade IFK Göteborg på hemmaplan och har guldläge inför herrallsvenskans slutomgång nästa helg. Stockholmarna vann med 3–1, mycket tack vare Paulos Abraham som gjorde både mål och assist.

Han skickade in 1–0 i den första halvleken och gick med det upp i ensam skytteligaledning, och i den andra assisterade han Montader Madjed till 2–0.

Med en match kvar att spela är det Hammarby och Sirius som gör upp om SM-guldet. Hammarby, som möter Västerås, har samma poäng men klart bättre målskillnad än Sirius. Uppsalalaget spelar mot IFK Göteborg.