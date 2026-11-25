På söndag har Hammarby chans att vinna sitt andra SM-guld i fotboll. På en eventuell guldfest är Kalle Karlsson, som sparkades av klubben i somras, välkommen om han vill. Det säger sportchefen Mikael Hjelmberg till Aftonbladet.

– Om det nu skulle bli en guldfest så får han självklart en inbjudan. Sen vet jag inte om han kommer, men en inbjudan får han.

Hammarby står på samma poäng som Sirius, men har 15 mål upp på Uppsalaklubben i målskillnad. Matchar man Sirius resultat i den sista omgången blir det guldfest på Södermalm i Stockholm.