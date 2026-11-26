Hammarby bjuder in Zlatan till guldfest: ”På listan”
Hammarbys delägare Zlatan Ibrahimovic kommer att bjudas in till den guldfest som väntar om laget i helgen tar sitt första SM-guld på 25 år. Det rapporterar Expressen.
– Han är på gästlistan, om vi skulle klara det här, säger Hammarbys vd Richard von Yxkull och tillägger att det vore ”jätteroligt” om han kom.
47 procent av aktierna i Hammarby Fotboll AB ägs av AEG Sweden. Ibrahimovic äger i sin tur hälften av aktierna i AEG Sweden.
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