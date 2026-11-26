Arkivbild från 2021: Zlatan Ibrahimovic står på läktaren när Hammarby vinner söndagens final i Svenska cupen.

Hammarbys delägare Zlatan Ibrahimovic kommer att bjudas in till den guldfest som väntar om laget i helgen tar sitt första SM-guld på 25 år. Det rapporterar Expressen.

– Han är på gästlistan, om vi skulle klara det här, säger Hammarbys vd Richard von Yxkull och tillägger att det vore ”jätteroligt” om han kom.

47 procent av aktierna i Hammarby Fotboll AB ägs av AEG Sweden. Ibrahimovic äger i sin tur hälften av aktierna i AEG Sweden.