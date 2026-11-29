Kaoset senast det begav sig då Hammarbysupportrarna gav sig på spelarna för att sno åt sig deras tröjor.

Tjugofem år har gått sedan senast, men Hammarby säger sig vara redo för en ny guldfest.

Expressen har pratat med gamla guldhjältar för att förstå vad som väntar om laget skulle besegra Västerås i dagens bortamatch. Från klubbledningen är instruktionen till fansen klar, enligt Aftonbladet: Storma inte planen.

– Jag hoppas att folk stannar kvar så att vi får en värdig prisutdelning, säger säkerhetschef Göran Rickmer till tidningen.

Försvararen Peter Holm, som var med för 25 år sedan, berättar för Expressen att han blev av med en av sina skor i tumultet som följde efter slutsignalen. Tjuven i det fallet var skådespelaren Alexander Skarsgård.

– Jag träffade Skarsgård för två veckor sedan. Han sa: ”Peter, din högersko hänger ovanför min säng i Hollywood”.