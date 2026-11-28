70 000 kan fira på Södermalm om Hammarby vinner guld
Stadsdelsförvaltningen i Stockholms kommun räknar med att uppemot 70 000 människor kan samlas på Södermalm under söndagen om Hammarby vinner sitt första SM-guld på 25 år. Det skriver Svenska Dagbladet.
– Ta inte bilen till Södermalm för då blir du sannolikt fast, säger Timea Thunman på Södermalms stadsdelsförvaltning.
Staden har vidtagit flera åtgärder inför avgörandet. På Medborgarplatsen har alla lösa föremål plockats bort och isbanan täckts över.
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