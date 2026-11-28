Arkivbild från april: En hammarbysupporter under den traditionsenliga marschen från Medborgarplatsen till 3Arena inför lördagens fotbollsmatch, premiär i Allsvenskan, mellan Hammarby IF och och Mjällby AIF.

Stadsdelsförvaltningen i Stockholms kommun räknar med att uppemot 70 000 människor kan samlas på Södermalm under söndagen om Hammarby vinner sitt första SM-guld på 25 år. Det skriver Svenska Dagbladet.

– Ta inte bilen till Södermalm för då blir du sannolikt fast, säger Timea Thunman på Södermalms stadsdelsförvaltning.

Staden har vidtagit flera åtgärder inför avgörandet. På Medborgarplatsen har alla lösa föremål plockats bort och isbanan täckts över.