Sirius Tobias Anker körde med solglasögon mot Djurgården, frågan är vad det blir i dag.

Sirius har gått skralt i slutet av säsongen, men bland supportrarna finns hoppet kvar. Inför söndagens avgörande i herrallsvenskan har ett tåg med 800 Siriussupportrar rullat mot Göteborg för den potentiella guldmatchen mot IFK Göteborg, skriver UNT.

Uppemot 2 000 supportrar väntas se matchen på plats.

– För bara två år sedan hade man inte kunnat tro att vi, Sirius, kunde få ihop det här, säger Viktor Sukava, som är en av supportrarna på väg till Göteborg, till tidningen.

Arrangörerna har, enligt Upsala Nya Tidning, satt supportrarna på ett övre etage. Detta för att undvika att de tar sig in på plan om Sirius skulle vinna guld.