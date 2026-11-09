AIK:s Taha Ayari och Kevin Filling kommer snart få ny ordförande.

AIK:s ordförande Mikael Jomer lämnar klubben med omedelbar verkan, skriver flera medier. Anledningen som lyfts fram är att valberedningen och nomineringskommittén valt att inte föreslå honom för omval.

Beskedet kommer precis innan diskussioner om verksamhetsplanering och budget inför kommande säsong.

”Jag anser därför att det är rätt att redan nu låta de styrelsekollegor som har längre mandat leda det arbetet”, säger han i ett inlägg på AIK:s hemsida.

I väntan på årsmötet den 5 mars tar i stället vice ordförande Andreas Sand över ordförandeklubban, skriver TT.