Örgrytes Tobias Sana jublar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Degerfors och Örgryte den 29 november 2026 i Degerfors.

Halmstad och Degerfors åker ur allsvenskan samtidigt som Örgryte ställs mot Varberg i kvalet, som avgörs den kommande veckan. Det står klart efter att den sista omgången spelats under söndagen.

Degerfors och Örgryte möttes under söndagen. Matchen vanns av Örgryte efter två sena mål. Efter slutsignalen vecklade Degerfors-klacken ut två banderoller, enligt Sportbladet.

”Vi gav allt – vad gav ni? Tack för ingenting”.

Att Halmstad samtidigt vann med 2–1 i sin match mot Mjällby spelade därmed mindre roll.