Hammarby åkte till Västerås för att hämta hem tre poäng och Lennart Johanssons pokal. I stället blev det förlust och en snöpligt tappad titel i allsvenskans sista omgång.

– Just nu är man förbannad. Det är jäkligt svårt att beskriva, säger Hammarbys tränare Henrik Rydström.

Han vet hur många runt klubben som hade sett fram emot att fira ett nytt SM-guld, 25 år efter den senaste triumfen.

– Man kommer väl inte kunna undvika att se vilken jävla besvikelse det är på Söder också. Då behöver man nog åka utomlands i tre veckor, fortsätter Rydström.