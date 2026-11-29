Hammarbys Nahir Besara med supportrarna efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Västerås och Hammarby den 29 november 2026 i Västerås.

SM-guldet rann Hammarby ur händerna i den sista omgången och spelarna var bedrövade efter slutsignalen. Lagkaptenen Nahir Besara gick bort till bortasektionen och tröstades av lagets supportrar.

Det har under hösten spekulerats i om Besera är på väg att avsluta sin spelarkarriär, skriver Sportbladet. Han ska ha tagit ett beslut, som han ännu inte har meddelat.