Bedrövad Besera tröstades av Hammarbys supportrar
SM-guldet rann Hammarby ur händerna i den sista omgången och spelarna var bedrövade efter slutsignalen. Lagkaptenen Nahir Besara gick bort till bortasektionen och tröstades av lagets supportrar.
Det har under hösten spekulerats i om Besera är på väg att avsluta sin spelarkarriär, skriver Sportbladet. Han ska ha tagit ett beslut, som han ännu inte har meddelat.
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